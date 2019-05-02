Коломойский признался, что он с Аваковым "болеет против Пети"

Украинский олигарх и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что ни о чем не будет просить нового главу Украины Владимира Зеленского.

"Я к нему даже обращаться не буду, мне ничего от него не надо​​​. Коломойский самодостаточный человек, ему ничего ни от кого не надо".

Олигарх также заявил, что победа Зеленского на выборах — "общая победа" его и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает РИА Новости.