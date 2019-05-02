Сенатор Беннет, несмотря на рак, выдвинул свою кандидатуру на пост главы США

Свою кандидатуру на пост президента США выдвигает сенатор от Колорадо, демократ Майкл Беннет. Об этом он официально объявил на своей странице в Twitter.

По словам Беннета, на этот шаг его подтолкнули два "вызова" — отсутствие экономических возможностей для большинства американцев и необходимость восстановить репутацию нашей власти.

54-летний Макл Беннет собирается баллотироваться в президенты, несмотря на то, что у него ранее был обнаружен рак предстательной железы, передает РИА Новости.

Беннет стал седьмым сенатором-демократом, который намерен бороться за возможность партии выдвинуть кандидата в президенты.