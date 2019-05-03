IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

Международная федерация журналистов осудила и назвала "жесткой расправой" действия французских полицейских, которые избили в Париже корреспондента РИА Новости, несмотря на то что на ее руке и на каске были стикеры с надписью "Пресса".

В Федерации подчеркнули: "Виктория Иванова четко идентифицировала себя как журналист и стала целью именно по этой причине", сообщает "Россия 24".

Российское представительство при ОБСЕ попросило вмешаться уполномоченного по вопросам свободы СМИ. У Ивановой сотрясение мозга, а также ушибы плеча и предплечья.