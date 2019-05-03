Лига Европы. "Айнтрахт" выстоял против "Челси"

Во Франкфурте-на-Майне прошел первый полуфинальный матч Лиги Европы между местным "Айнтрахтом" и лондонским "Челси". Встреча завершилась вничью 1:1.

Первый тайм остался за "Айнтрахтом", который вышел вперед на 24 минуте. Хозяевам удалась быстрая контратаку, которую завершил лучший бомбардир "орлов" Лука Йович. Но уйти на перерыв ведя в счете представителю бундеслиги не удалось. Перед самым перерывом Педро Родригес после передачи Рубена Лофтуса-Чика сумел забить ответный мяч.

Во втором тайме предпочтительнее смотрелись гости, которые создали немало голевых моментов у ворот Кевина Траппа. Но вратарь "орлов" отвел все угрозы. Встреча, в которой ближе к победе был "Челси", завершилась вничью 1:1