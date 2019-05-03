Новости Спорт

Все видео этой рубрики
3 мая 201900:12

Лига Европы. "Айнтрахт" выстоял против "Челси"

EPA

Во Франкфурте-на-Майне прошел первый полуфинальный матч Лиги Европы между местным "Айнтрахтом" и лондонским "Челси". Встреча завершилась вничью 1:1.

Первый тайм остался за "Айнтрахтом", который вышел вперед на 24 минуте. Хозяевам удалась быстрая контратаку, которую завершил лучший бомбардир "орлов" Лука Йович. Но уйти на перерыв ведя в счете представителю бундеслиги не удалось. Перед самым перерывом Педро Родригес после передачи Рубена Лофтуса-Чика сумел забить ответный мяч.

Во втором тайме предпочтительнее смотрелись гости, которые создали немало голевых моментов у ворот Кевина Траппа. Но вратарь "орлов" отвел все угрозы. Встреча, в которой ближе к победе был "Челси", завершилась вничью 1:1

Сейчас

04:03

3 мая будут закрыты станции Сокольнической ветки "Румянцево" и "Саларьево"

01:31

В Санкт-Петербурге тушат пожар по повышенному номеру сложности

21:45

Предварительная причина ЧП в Шереметьево: водителю стало плохо

20:19

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

18:07

Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

16:32

Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой

16:17

Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

5 часов назад
Одесса в 2014-м и в 2019-м. Пять лет со дня трагедии в Доме профсоюзов

Одесса в 2014-м и в 2019-м. Пять лет со дня трагедии в Доме профсоюзов

2 часа назад
Думаем о фишечках: команда Зеленского готовит инаугурацию, какой еще не было

Думаем о фишечках: команда Зеленского готовит инаугурацию, какой еще не было

5 часов назад
Смертельная авария под Калугой: один из водителей не хотел ждать

Смертельная авария под Калугой: один из водителей не хотел ждать

5 часов назад
Трамп пообещал Венесуэле "много чего"

Трамп пообещал Венесуэле "много чего"

4 часа назад
Как сложились судьбы тех, кто оборонял Дом профсоюзов

Как сложились судьбы тех, кто оборонял Дом профсоюзов

5 часов назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

01.05.2019 13:45
В квартире в Барнауле обнаружили непригодный для проживания приют для стариков

В квартире в Барнауле обнаружили непригодный для проживания приют для стариков

10 часов назад
Колонка Андрея Медведева. Переломная точка гражданской войны

Колонка Андрея Медведева. Переломная точка гражданской войны

8 часов назад
Российские туристы стали чаще приезжать на Кубу

Российские туристы стали чаще приезжать на Кубу

48 минут назад
IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

1 час назад
Японцы вычислили продукт от ожирения

Японцы вычислили продукт от ожирения

14 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Дочь десантника и участница реалити-шоу: кто заменит любимчика Мэй

Дочь десантника и участница реалити-шоу: кто заменит любимчика Мэй

5 часов назад
Бессмертное наследие Леонардо: во Франции проходят торжества в честь итальянского гения

Бессмертное наследие Леонардо: во Франции проходят торжества в честь итальянского гения

7 часов назад
Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

7 часов назад
У Трампа и Болтона появились серьезные разногласия по ситуации в Венесуэле

У Трампа и Болтона появились серьезные разногласия по ситуации в Венесуэле

7 часов назад
Полыхающий тюремный автобус перегородил трассу после столкновения с танковозом. Видео

Полыхающий тюремный автобус перегородил трассу после столкновения с танковозом. Видео

7 часов назад
Сторонники Ассанжа заблокировали одну из транспортных артерий Лондона

Сторонники Ассанжа заблокировали одну из транспортных артерий Лондона

9 часов назад
Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia

Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia

9 часов назад
Названы российские города, где живут самые довольные и самые неудовлетворенные люди

Названы российские города, где живут самые довольные и самые неудовлетворенные люди

9 часов назад
Призер Олимпиады госпитализирован после попытки обновить мировой рекорд

Призер Олимпиады госпитализирован после попытки обновить мировой рекорд

9 часов назад
В магазине Магнитогорска изъяли футболки с эмблемой украинских экстремистов

В магазине Магнитогорска изъяли футболки с эмблемой украинских экстремистов

10 часов назад
Мэр города отправил в фонтан полицейского мотоциклиста. Видео

Мэр города отправил в фонтан полицейского мотоциклиста. Видео

11 часов назад
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

12 часов назад
Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

12 часов назад
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

12 часов назад
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

13 часов назад
Известного фотографа подозревают в изнасиловании модели

Известного фотографа подозревают в изнасиловании модели

13 часов назад
Заведующая детсадом, заставившая малыша целовать землю, будет уволена

Заведующая детсадом, заставившая малыша целовать землю, будет уволена

14 часов назад
Биоразлагаемые пакеты: экологи предупреждают о возможной опасности

Биоразлагаемые пакеты: экологи предупреждают о возможной опасности

14 часов назад
Появилось видео пожара и эвакуации в иркутском торговом центре

Появилось видео пожара и эвакуации в иркутском торговом центре

14 часов назад
Радулов установил личный рекорд результативности в Кубке Стэнли

Радулов установил личный рекорд результативности в Кубке Стэнли

15 часов назад
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

16 часов назад
Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

Полный запрет США на закупки нефти у Ирана вступает в силу

16 часов назад
Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма

Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма

17 часов назад
Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

02.05.2019 01:17
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04