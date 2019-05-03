Российские туристы стали чаще приезжать на Кубу

В 2018 году Кубу посетило 188 тысяч российских туристов, в 2017 году их было 107 тысяч. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников в ходе официального визита в Гавану.

В среду Мельников принял участие в первомайской демонстрации, а в четверг он провел встречу с председателем парламента Кубы Эстебаном Ласо. Стороны обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, передает ТАСС.

Эстебан Ласо выразил благодарность за поддержку Кубы в вопросах противодействия торгово-экономическому эмбарго США, а также за поддержку Венесуэлы на международной арене.

Мельников отметил рост товарооборота между Россией и Кубой и увеличение количества российских туристов, приезжающих на остров. По его словам, в 2018 году Кубу посетило 188 тысяч наших туристов, в 2017 году их было 107 тысяч.

"Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать друг друга", — заявил российский парламентарий.