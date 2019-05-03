3 мая будут закрыты станции Сокольнической ветки "Румянцево" и "Саларьево"
Пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что 3 мая будут закрыты станции "Румянцево" и "Саларьево" для продления Сокольнической линии. Поезда будут курсировать только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево".
Сокольническая линия возобновит работу в обычном режиме 4 мая в 5.30 утра, передает РИА Новости.
Все время, пока будут закрыты станции "Румянцево" и "Саларьево", между станциями "Юго-Западная" и "Саларьево" будут курсировать автобусы КМ с остановками у "Тропарево" и "Румянцево".
По информации ЦОДД, выделенные полосы на участках проспекта Вернадского — от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта — и Киевского шоссе — от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая — будут предназначены только для общественного транспорта в выходные дни 3 и 4 мая.
Временные ограничения необходимы для продления Сокольнической линии в Новую Москву. Открытие новых станций – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" – должно заметно улучшить транспортную ситуацию в этой части города.
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