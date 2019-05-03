В Санкт-Петербурге тушат пожар по повышенному номеру сложности

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе города начался крупный пожар.

На месте происшествия было установлено, что в трехэтажном административно-производственном здании горит обстановка на общей площади 150 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

Спасатели борются с огнем по повышенному номеру сложности, сообщает ТАСС. К ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 86 человек личного состава.