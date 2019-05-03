Трамп отправил на одобрение сената кандидата на пост постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп направил на одобрение сената кандидатуру Келли Крафт на пост постпреда США при ООН. Сейчас она занимает должность посла в Канаде​​​.

У США уже на протяжении несколько месяцев не заполнена должность постпреда страны при ООН, который когда-то занимала Никки Хейли. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет Хезер Науэрт на этот пост. Науэрт до этого являлась официальным представителем госдепа. Однако в феврале этого года она сняла свою кандидатуру, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года газета "Политико" привела мнение советников Трампа. По их мнению, назначение женщины постпредом при ООН поможет немного смягчить реакцию общества, последовавшую после назначения на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, обвеявшегося в сексуальных домогательствах.