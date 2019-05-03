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3 мая 201901:10

Унаи Эмери: шансы "Арсенала" и "Валенсии" пробиться в финал по-прежнему равны

EPA

Лондонский "Арсенал" с результатом 3:1 выиграл первый полуфинальный матч Лиги Европы у испанской "Валенсии". Однако тренер "канониров" Унаи Эмерр по-прежнему считает, что соперники имеют равные шансы сыграть в Лиге Европы.

"Это хорошо, что мы не пропустили второй мяч сами, и забили третий. Тем не менее, считаю, что шаны "Арсенала" и "Валенсии" сыграть в финале по-прежнему равны", — приводит слова Унаи Эмери РИА Новости.

Испанский специалист Уни Эмери получил известность как раз в бытность тренером "Валенсии". Он нашел добрые слова для своей бывшей команды. " Валенсия" — очень хорошая команда, обладающая сильными игроками в обороне и в центре поля. Ещё одни сильны при исполнении стандартных положений. Нам предстоит поработать над этим компонентом игры".

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