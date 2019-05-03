Маурицио Сарри: ничья во Франкфурте – хороший результат

Первый полуфинальный матч Лиги Европы между немецким "Айнтрахтом" и английским "Челси", проходивший во Франкфурте-на Майне, завершился вничью 1:1. Этот результат удовлетворил главного тренера гостей Маурицио Сарри.

"Ничья один — один — не такой уж плохой результат. В первые 25 минут мы хотели сохранить счет 0:0. У нас было три или четыре хороших момента, чтобы забить еще. Теперь нужно быть осторожными дома и играть также, как в конце первого тайма и в начале второго. И не забывать, что "Айнтрахт" очень опасен", — цитирует Сарри РИА Новости.

Тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер также доволен исходом встречи во Франкфурте. "Мы мощно провели первые 26 матча и закономерно повели в счете. Огорчило, пропустил год перед перерывом", =сказал тренер германского клуба".