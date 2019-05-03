Новости Политика

Все видео этой рубрики
3 мая 201903:21

МИД Украины предложил свою акцию вместо "Бессмертного полка"

EPA

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Так министр прокомментировал публикацию в соцсетях, где предложили устроить свою акцию вместо участия в "Бессмертном полке"

"Разумная идея, полностью поддерживаю", — написал Климкин и предложил выйти на улицы с портретами украинцев, "замученных во времена сталинских репрессий", передает РИА Новости.

В прошлом году мероприятия в рамках "Бессмертного полка" прошли более чем в 80 странах мира. Только в России с портретами родственников-фронтовиков в руках прошли более 10 миллионов человек. В этом году, судя по данным социологических опросов, с портретами своих дедов на улицы выйдет каждый третий житель страны.

Как заявил в прошлом году МИД РФ, украинские власти придают особое значение переписыванию событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, колоссальное историческое наследие которой — "кость в горле" для нынешних политических деятелей Украины.

Так, в прошлом году радикалы напали на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева: дипломата облили зеленкой и угрожали ему физической расправой вплоть до убийства. Также неонацисты атаковали известную украинскую правозащитницу Елену Бережную, глумились над ветеранами и пожилыми людьми во время шествия "Бессмертного полка" в Киеве, пытались поджечь местный телеканал "Интер" за трансляцию концерта в честь Дня Победы.

Сейчас

04:03

3 мая будут закрыты станции Сокольнической ветки "Румянцево" и "Саларьево"

02:27

Поклонники SW скорбят: скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку

01:31

В Санкт-Петербурге тушат пожар по повышенному номеру сложности

21:45

Предварительная причина ЧП в Шереметьево: водителю стало плохо

20:19

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

18:07

Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

16:32

Погиб один из детей, попавших в ДТП под Калугой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

3 мая будут закрыты станции Сокольнической ветки "Румянцево" и "Саларьево"

3 мая будут закрыты станции Сокольнической ветки "Румянцево" и "Саларьево"

42 минуты назад
Одесса в 2014-м и в 2019-м. Пять лет со дня трагедии в Доме профсоюзов

Одесса в 2014-м и в 2019-м. Пять лет со дня трагедии в Доме профсоюзов

5 часов назад
В Санкт-Петербурге тушат пожар по повышенному номеру сложности

В Санкт-Петербурге тушат пожар по повышенному номеру сложности

3 часа назад
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

8 часов назад
Трамп пообещал Венесуэле "много чего"

Трамп пообещал Венесуэле "много чего"

8 часов назад
В Малайзии освободили вьетнамку, осужденную за убийство брата Ким Чен Ына

В Малайзии освободили вьетнамку, осужденную за убийство брата Ким Чен Ына

47 минут назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

01.05.2019 13:45
Поклонники SW скорбят: скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку

Поклонники SW скорбят: скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку

2 часа назад
В Израиле пройдет автомотопробег в честь Дня Победы

В Израиле пройдет автомотопробег в честь Дня Победы

3 часа назад
МИД Украины предложил свою акцию вместо "Бессмертного полка"

МИД Украины предложил свою акцию вместо "Бессмертного полка"

1 час назад
Российские туристы стали чаще приезжать на Кубу

Российские туристы стали чаще приезжать на Кубу

4 часа назад
IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

4 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Дочь десантника и участница реалити-шоу: кто заменит любимчика Мэй

Дочь десантника и участница реалити-шоу: кто заменит любимчика Мэй

8 часов назад
Смертельная авария под Калугой: один из водителей не хотел ждать

Смертельная авария под Калугой: один из водителей не хотел ждать

8 часов назад
Как сложились судьбы тех, кто оборонял Дом профсоюзов

Как сложились судьбы тех, кто оборонял Дом профсоюзов

8 часов назад
Думаем о фишечках: команда Зеленского готовит инаугурацию, какой еще не было

Думаем о фишечках: команда Зеленского готовит инаугурацию, какой еще не было

9 часов назад
Бессмертное наследие Леонардо: во Франции проходят торжества в честь итальянского гения

Бессмертное наследие Леонардо: во Франции проходят торжества в честь итальянского гения

10 часов назад
Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

Грузия экстрадирует подозреваемого в организации убийства следователя Шишкиной

10 часов назад
У Трампа и Болтона появились серьезные разногласия по ситуации в Венесуэле

У Трампа и Болтона появились серьезные разногласия по ситуации в Венесуэле

10 часов назад
Полыхающий тюремный автобус перегородил трассу после столкновения с танковозом. Видео

Полыхающий тюремный автобус перегородил трассу после столкновения с танковозом. Видео

11 часов назад
Колонка Андрея Медведева. Переломная точка гражданской войны

Колонка Андрея Медведева. Переломная точка гражданской войны

11 часов назад
Сторонники Ассанжа заблокировали одну из транспортных артерий Лондона

Сторонники Ассанжа заблокировали одну из транспортных артерий Лондона

12 часов назад
Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia

Во время турбулентности пострадали три члена экипажа самолета Alitalia

12 часов назад
Названы российские города, где живут самые довольные и самые неудовлетворенные люди

Названы российские города, где живут самые довольные и самые неудовлетворенные люди

12 часов назад
В квартире в Барнауле обнаружили непригодный для проживания приют для стариков

В квартире в Барнауле обнаружили непригодный для проживания приют для стариков

13 часов назад
В магазине Магнитогорска изъяли футболки с эмблемой украинских экстремистов

В магазине Магнитогорска изъяли футболки с эмблемой украинских экстремистов

13 часов назад
Мэр города отправил в фонтан полицейского мотоциклиста. Видео

Мэр города отправил в фонтан полицейского мотоциклиста. Видео

14 часов назад
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

15 часов назад
Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

15 часов назад
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражу

16 часов назад
Японцы вычислили продукт от ожирения

Японцы вычислили продукт от ожирения

17 часов назад
Биоразлагаемые пакеты: экологи предупреждают о возможной опасности

Биоразлагаемые пакеты: экологи предупреждают о возможной опасности

17 часов назад
Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма

Мир советского постапокалипсиса: экскурсии в зону Чернобыльской АЭС как вид туризма

20 часов назад
Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

Самые разочаровывающие достопримечательности Европы. Рейтинг

02.05.2019 01:17
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04