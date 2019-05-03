МИД Украины предложил свою акцию вместо "Бессмертного полка"

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Так министр прокомментировал публикацию в соцсетях, где предложили устроить свою акцию вместо участия в "Бессмертном полке"

"Разумная идея, полностью поддерживаю", — написал Климкин и предложил выйти на улицы с портретами украинцев, "замученных во времена сталинских репрессий", передает РИА Новости.

В прошлом году мероприятия в рамках "Бессмертного полка" прошли более чем в 80 странах мира. Только в России с портретами родственников-фронтовиков в руках прошли более 10 миллионов человек. В этом году, судя по данным социологических опросов, с портретами своих дедов на улицы выйдет каждый третий житель страны.

Как заявил в прошлом году МИД РФ, украинские власти придают особое значение переписыванию событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, колоссальное историческое наследие которой — "кость в горле" для нынешних политических деятелей Украины.

Так, в прошлом году радикалы напали на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева: дипломата облили зеленкой и угрожали ему физической расправой вплоть до убийства. Также неонацисты атаковали известную украинскую правозащитницу Елену Бережную, глумились над ветеранами и пожилыми людьми во время шествия "Бессмертного полка" в Киеве, пытались поджечь местный телеканал "Интер" за трансляцию концерта в честь Дня Победы.