В Малайзии освободили вьетнамку, осужденную за убийство брата Ким Чен Ына

Власти Малайзии освободили гражданку Вьетнама, которая была осуждена по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Сначала женщина обвинялась в сознательном соучастии в убийстве, но затем обвинение переквалифицировали на умышленное причинение вреда.

В результате она была приговорена к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Ей было засчитано нахождение под арестом в тюрьме. В марте прямо в зале суда была освобождена другая подозреваемая, 26-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, сообщает ТАСС.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Перед смертью он успел рассказать, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью.

Выяснилось, что убийство было совершено с помощью нервно-паралитического вещества VX Nerve Agent, который был произведен в Малайзии. Чтобы убить человека, достаточно всего 10 миллиграммов этого яда. По словам министра здравоохранения Малайзии, яд мгновенно затронул его сердце, легкие и другие органы.

Вьетнамка тогда рассказала, что думала, что принимает участие в комедийном телешоу, якобы она понятия не имела, кем был скончавшийся человек. За смертельную шутку ей заплатили всего 90 долларов.