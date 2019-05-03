В Мехико в отеле найдена мертвой "Мисс Уругвай - 2006"

В одной из гостиниц Мехико найдена мертвой Фатими Давила, победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году.

Тело женщины было обнаружено в ванной комнате.

Установлено, что девушка прибыла в столицу Мексики во второй половине апреля и занималась поиском работы. По предварительным данным, 31-летняя гражданка Уругвая могла покончить с собой, передает ТАСС.

В последние несколько лет Мексика переживает небывалый разгул насилия и преступности. Из года в год растет число убийств и погибших. В текущем году ситуация продолжает ухудшаться.