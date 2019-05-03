На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов

Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер". С этого момента победитель второго тура голосования Владимир Зеленский считается избранным президентом.

Теперь инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней, то есть не позднее 3 июня​​​. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением, сообщает РИА Новости.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Зеленского во втором туре поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%

Членов своей команды Зеленский уже представил. Он заявил, что в его администрацию пойдут эксперты, профессионалы и умные молодые специалисты. Также Зеленский пообещал избавляться от старой команды, приведя в пример генпрокурора Украины Юрия Луценко.

А накануне соратник Зеленского Юрий Костюк рассказал, как команда нового президента Украины готовится к церемонии инаугурации. По мнению Костюка, это будет уникальное шоу.