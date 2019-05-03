Кубок Стэнли. "Бостон" сравнял счет в серии с "Коламбусом"

Сыгран четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между "Коламбус Блю Джекетс" и "Бостон Брюинз". Проводивший встречу на своей площадке "Коламбус" проиграл 1:4. Счет в серии стал равным 2:2.

С самого начала встречи у "Коламбуса" начались проблемы. На четвертой минуте Давид Пастрняк распечатал ворота Сергея Бобровского. Через две минуты "синие мундиры" могли сравнять счет, но Бен Дженнер не использовал буллит. А вскоре Патрис Бержерон реализовал численное преимущество.

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин одну шайбу отыграл. После чего счет2:1 в пользу "Бостона" продержался до 49 минуте, пока Шон Курали не забросил третью шайбу. А на 57 минуте Бержерон, опять в большинстве, забросил свою вторую шайбу в матче. А так же установил окончательный счет – 4:1 в пользу "Брюинз".

Счет в серии сравнялся 2:2. Теперь команды переезжают в Бостон, где 5 мая проведут пятую встречу.