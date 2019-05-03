В США бдительность учащихся спасла школу от взрыва

В США полиция арестовала троих подростков по подозрению в сговоре с целью устроить взрыв в средней школе Коннетквот.

Во время поездки на автобусе одноклассники обвиняемых слышали, как те обсуждали создание бомбы. Эту информацию сообщили администратору школы, и он вызвал полицию. Правоохранители тут же прибыли на место, а все ученики были эвакуированы в течение получаса, сообщает "Россия 24".

Полиция произвела обыск в домах обвиняемых и проверила их мобильные телефоны. У одного из учеников обнаружена запрещенная литература, в которой содержатся инструкции по изготовлению бомб.

По словам представителя полиции, только бдительность одноклассников помогла предотвратить трагедию.