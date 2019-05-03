Ассанж и WikiLeaks: Британия дала США 65 дней на обоснование выдачи

Британский суд дал американским властям 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Накануне состоялось первое заседание, где обсуждали запрос о его выдаче США.

Самого Ассанжа, основателя скандального ресурса WikiLeaks, в суде не было, на вопросы судьи он отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Он заявил, что отказывается сдаваться США.

Его адвокат опасается, что Ассанжа обвинят в военном шпионаже, а это в Соединенных Штатах карается смертной казнью.

Пока американский Минюст обвиняет Джулиана Ассанжа в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Сам основатель WikiLeaks заявляет, что занимается исключительно журналистикой, передает телеканал "Россия 24".