Число жертв в новозеландском теракте возросло

Спустя полтора месяца после теракта в новозеландском Крайстчёрче число жертв трагедии возросло, сейчас их уже 51 человек. Гражданин Турции Зекерия Туран, раненый во время нападения на мечеть, умер в больнице.

Соболезнования семье погибшего уже выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

15 марта в Крайстчёрче гражданин Австралии Брентон Таррант открыл огонь по прихожанам двух мечетей, после чего был задержан. По решению суда он пройдет психиатрическую экспертизу. Следующее заседание состоится 14 июня, сообщает "Россия 24".

Кстати, ему уже предъявлены обвинения по трем пунктам, включая хранение взрывчатых веществ, боеприпасов и холодного оружия.