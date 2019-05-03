На Украине придумали новый способ, как пополнить армейские ряды

В Верховной раде подготовили проект закона, который вводит понятие "особый период", в течение которого резервистов можно призвать без объявления мобилизации.

Срок как минимум полгода. И ещё полгода, если президент выпустит специальный указ. В случае если резервист не захочет встать под ружье, его оштрафуют, а то и отправят за решетку на пять лет, если нарушение будет многократным.

Если же резервист пойдет служить по доброй воле, обещают льготы на отпуск и помощь с жильем. Освободить от военного долга украинца сможет только пенсионный возраст или проблемы со здоровьем, передает телеканал "Россия 24".