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3 мая 201907:06

На Украине придумали новый способ, как пополнить армейские ряды

В Верховной раде подготовили проект закона, который вводит понятие "особый период", в течение которого резервистов можно призвать без объявления мобилизации.

Срок как минимум полгода. И ещё полгода, если президент выпустит специальный указ. В случае если резервист не захочет встать под ружье, его оштрафуют, а то и отправят за решетку на пять лет, если нарушение будет многократным.

Если же резервист пойдет служить по доброй воле, обещают льготы на отпуск и помощь с жильем. Освободить от военного долга украинца сможет только пенсионный возраст или проблемы со здоровьем, передает телеканал "Россия 24".

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