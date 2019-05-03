В Сирии возрождается производство бытовой техники

В Сирии возрождают производство бытовой техники и в первую очередь — самого необходимого холодильного оборудования.

Собственное производство гораздо выгоднее. У местных производителей цена на холодильную камеру около 12 тысяч рублей, а зарубежные аналоги дороже в несколько раз.

Вновь заработали заводы в Алеппо. На каждой фабрике выпускают тысячи холодильников в год. И это пока еще ниже довоенного уровня.

Одним из ключевых предприятий руководит сириец с российским гражданством. Семья его пока в Москве, но скоро вернется домой в Сирию, где уже нет войны.

"Мы бросили заводы, когда началась война, — говорит Иса Мустафа, директор завода. – После войны мы вернулись, подготовили новых специалистов и начали работать как обычно".

"Когда обстановка в городе нормализовалась, закупили новое оборудование, потому что во время боевых действий цех был разбит, — рассказывает Мухамад Абдурахим, руководитель цеха по сборке. – Сейчас собираем в среднем 20 холодильников за день. К счастью, война закончилась, поэтому мы работаем спокойно".