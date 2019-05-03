Германия и нелегальная миграция: в развитие Нигера продолжаются инвестиции

Ангела Меркель нашла способ противостоять нелегальной миграции. Канцлер Германии заявила, что для этого нужно наладить сотрудничество с государством Нигер.

Эта страна, по словам Меркель, прилагает большие усилия, и за последние несколько лет число беженцев из страны значительно снизилось.

Канцлер напомнила, что Германия инвестирует в систему образования и здравоохранения Нигера примерно 25 миллионов евро. Но нужно создавать рабочие места, чтобы жители страны не стремились в Европу в поисках лучшей жизни.

"Если есть желание бороться с теми, кто переправляет мигрантов, то необходимо создавать рабочие места для населения Нигера. Мы уже запустили первые проекты, но нужно их расширять, так как необходимо давать перспективу гражданам в регионах, которые служат территорией для переправки мигрантов в Ливию и в Европу", — заявила она.