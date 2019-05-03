В Индии из-за приближающегося циклона эвакуированы более миллиона человек

Власти Индии эвакуировали более миллиона человек из-за приближающегося циклона "Фани". Ожидается, что он обрушится на прибрежный штат Орисса уже сегодня.

Несколько аэропортов закрыли до конца недели, отменено движение двух сотен поездов. Береговая охрана и силы ВМС будут нести круглосуточное дежурство и помогать местным жителям ликвидировать последствия циклона.

По словам синоптиков, "Фани" несет из Бенгальского залива сильные ливни и движется со скоростью около 200 километров в час. По прогнозам, "Фани" станет самым мощным циклоном в штате Орисса за последние пять лет, передает телеканал "Россия 24".