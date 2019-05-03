ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост главы государства. Центризбирком принял его документы. Внеочередные выборы назначены на 9 июня.

Для этого Токаеву необходимо было собрать почти 120 тысяч подписей, предоставить справку о состоянии здоровья и доходах.

В ЦИК уточнили: все бумаги соответствуют требованиям, и скоро Токаев получит удостоверение кандидата.

Внеочередные выборы назначены на 9 июня. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля. Процесс регистрации продлится до 11 мая, передает телеканал "Россия 24".