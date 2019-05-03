СМИ: США не хотят допустить сближение британского и китайского бизнеса

Госдеп США намерен оказать давление на Лондон, чтобы не допустить сближение британского и китайского бизнеса.

По данным издания "Телеграф", для этого госсекретарь Майк Помпео лично встретится с Терезой Мэй, чтобы обсудить "опасность" предоставления компании "Хуавей" доступа к сетям 5G. Помпео собирается убедить премьера Великобритании в якобы существующей угрозе сохранности данных и настоять на отказе от работы с технологическим гигантом из КНР.

На этой неделе Мэй уволила главу Минобороны как раз из-за утечки секретных данных о сотрудничестве британцев с "Хуавей". Еще раньше Вашингтон обвинил корпорацию в шпионаже в пользу Пекина и порекомендовал странам-союзникам ограничить сотрудничество с компанией, сообщает телеканал "Россия 24".