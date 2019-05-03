Хоккеисты "Колорадо" сравняли счет в серии с "Сан-Хосе"

В Национальной хоккейной лиге завершился четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли между "Колорадо Эвеланш" и "Сан-Хосе Шаркс". "Лавины" на своей площадке добились "сухой" победы со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Натан Маккиннон (31-я минута), Колин Уилсон (44-я) и Эрик Джонсон (59-я). Лучшим игроком встречи стал голкипер хозяев льда Филипп Грубауэр, сделавший 32 сейва.

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на площадке 20 минут 30 секунд, однако результативными действиями не отметился. Еще один представитель России вратарь Семен Варламов вновь остался в запасе.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2:2. Пятая игра состоится 5 мая в Сан-Хосе.