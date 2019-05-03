Лавров и Помпео встретятся в Финляндии

Согласована встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео. Она состоится на следующей неделе в Финляндии, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Точная дата и время будут озвучены позднее.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США рассказал, что Лавров и Помпео могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

1 мая по американской инициативе состоялся телефонный разговор между министрами. В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота. В ходе беседы Лавров подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела независимого государства — грубейшее нарушение международного права.

Позднее глава МИД РФ заявил, что Россия будет мобилизовать усилия стран, уважающих Устав ООН для противодействия планам США по Венесуэле.