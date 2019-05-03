В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

В Крыму в открытое море едва не унесло воздушный шар, в корзине которого находился ребенок. Инцидент произошел в Феодосии.

Семья каталась на воздушном шаре вместе с инструктором. Однако после неудачного приземления все взрослые вывалились из корзины, а ребенок остался внутри.

"После воздушный шар опять начал подниматься вверх. Его стало уносить в сторону Черного моря", — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антон Охрименко.

Чтобы спасти ребенка, по тревоге были подняты все службы экстренного реагирования. Однако шар вскоре самостоятельно приземлился в окрестностях Феодосии, так как закончился газ.

"С ребенком все нормально", — подчеркнул Охрименко.