Люк Скайуокер: Умер самый нежный из великанов

Актеры из космической киносаги "Звездные войны" вспоминают Питера Мейхью, скончавшегося накануне. Мейхью запомнился зрителям по роли гуманоида Чубакки (Чуи). Марк Хэмилл, известный поклонникам по роли Люка Скайуокера, выражая соболезнования семье Мейхью, назвал его "самым нежным из великанов".

Харрисон Форд, сыгравший в "Звездных войнах" Хана Соло, напарником которого по сюжету фильма был Чубакка, заявил журналу "Голливуд репортер", что запомнил Мейхью "добрым и нежным человеком". Актеры дружили боле 30 лет "Я любил его", — признался Форд.

Самый загадочный актер из "Звездных войн", чье лицо ни разу не появилось на экране, скончался на 75-м году жизни в Техасе (США). Питер Мейхью играл гуманоида Чубакку, механика, а позже и капитана космического корабля Хана Соло "Сокол тысячелетия" в 4—7 эпизодах саги. Помимо того, что зрители так и не увидели на экране лицо актера, игравшего гуманоида из племени вуки, они не услышали и ни одного слова — Чуи изъяснялся только ревом на языке своего племени, который понимали только три персонажа: Хан Соло, Рей, Йода и Квай-Гон Джинн.

Бывший санитар Мейхью не имел актерского образования и его кандидатура была отобрана для роли из-за высокого роста — 2 метра 21 сантиметр. Вместе с костюмом рост Мейхью составлял почти 3 метра. Костюм Чубакки — один из самых популярных на Хэллоуин не только в Америке, но во многих странах.