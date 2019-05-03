Новости Происшествия

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3 мая 201910:03

Сгорел за час: в Сыктывкаре огонь уничтожил лесопилку

ГУ МЧС по республике Коми

В Сыктывкаре ранним утром загорелся цех деревообрабатывающего комбината. Здание мгновенно было охвачено пламенем, и, не смотря на все усилия пожарных, почти полностью выгорело за час.

Инцидент произошел сегодня, 3 мая. Вызов на пульт дежурного, по сообщению ГУ МЧС по республике Коми, поступил в 5:35. Пожар был потушен уже в 6:53, однако цех площадью 1000 квадратных метров был уничтожен огнем.

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