Сгорел за час: в Сыктывкаре огонь уничтожил лесопилку

В Сыктывкаре ранним утром загорелся цех деревообрабатывающего комбината. Здание мгновенно было охвачено пламенем, и, не смотря на все усилия пожарных, почти полностью выгорело за час.

Инцидент произошел сегодня, 3 мая. Вызов на пульт дежурного, по сообщению ГУ МЧС по республике Коми, поступил в 5:35. Пожар был потушен уже в 6:53, однако цех площадью 1000 квадратных метров был уничтожен огнем.