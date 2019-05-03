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3 мая 201910:40

Абрамович не собирается продавать "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не намерен расставаться со своим футбольным активом. Несмотря на то что правительство Великобритании не продлило ему инвестиционную визу, российский предприниматель хочет и дальше спонсировать английский клуб.

Ранее сообщалось, что британский мультимиллиардер Джим Рэтклфифф собирается приобрести "Челси". Однако, по информации Sky Sports, Роман Абрамович не вел с ним никаких переговоров о продаже "синих", как, впрочем, и с другими потенциальными покупателями.

Напомним, что бывший губернатор Чукотского автономного округа стал владельцем "Челси" в 2003 году. В настоящее время он осуществляет руководство клубом с помощью директора лондонской команды Марины Грановской.

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