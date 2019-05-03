Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.

Воздухоплавательное средство, обретя легкость, взмыло ввысь и унесло ребенка. Вскоре воздух в шаре остыл, и он приземлился в частном секторе.

В результате инцидента, по сообщению руководителя пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко, девочка не пострадала.