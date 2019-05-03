Запуск космического грузового корабля Cargo Dragon к МКС отложен

Запуск грузового космического корабля Cargo Dragon к МКС отложен из-за выявленных неполадок в электрооборудовании. Это уже второй перенос старта, напоминает агентство "Интерфакс".

Изначально планировалось, что "грузовик" компании SpaceX стартует 1 мая, но возникли неполадки в электроснабжении МКС – из строя вышел электрический щитовой блок, из-за чего подача энергии к системам станции снизилась на четверть. Запуск грузового корабля перенесли на 3 мая. Однако на этот раз были найдены проблемы в электрооборудовании самого беспилотника. Следующий старт запланирован на 4 мая, на 09:48 по времени Москвы.

Вышедший из строя распределительный щит MBSU на МКС был заменен 2 мая с помощью дистанционной руки-манипулятора. Ей управляли с Земли, из ЦУП в Хьюстоне.