"Ак Барс" расстался с капитаном команды Александром Свитовым

Капитан "Ак Барса" Александр Свитов в следующем сезоне не будет выступать за казанский клуб. 36-летний хоккеист играл в составе казанцев с 2013 года. В чемпионате-2017/18 он помог команде в третий раз в истории завоевать Кубок Гагарина.

"Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в "Ак Барс", доверили почетную обязанность – быть капитаном команды", – цитирует Свитова официальный сайт казанского клуба.

В составе "Ак Барса" форвард провел 333 игры, в которых набрал 114 (51 шайба + 63 передачи) очков.