В начале дня доллар краткосрочно взлетел в цене, а затем вновь подешевел

К утру 3 мая курс доллара на единой торговой сессии резко подскочил до отметки 67 рублей за доллар, обновив максимум с 14 февраля. Однако затем доллар вновь снизился до "нормального" значения, передает агентство "Интерфакс".

Краткосрочный взлет доллара эксперты объясняется двумя причинами. Финансовый эксперт Евгений Волков предполагает, что кто-то из трейдеров по ошибке нажал кнопку "купить" вместо "продать" – такие промахи случаются, особенно в праздники. Второй причиной может быть отложенный спрос "по рынку" (то есть без указания цены), который в отсутствие должного предложения выбрал всю заявок на покупку-продажу, которые реализуются в сделку при совпадении цены (так называемый "стакан"). В любом случае это случайность, уверен эксперт, и нет никаких оснований тревожиться о резкой девальвации рубля.

В настоящее время курс доллара составляет 65,43 рубля, передает РИА Новости. Курс евро понизился – до 73,08 рубля. Цена на нефть марки Brent составила 70,56 доллара за баррель, что на 0,3 процента ниже, чем днем ранее.

Нефть дешевеет в том числе и из-за увеличения добычи в США и информации о резком росте товарных запасов американских углеводородов. Буровая активность в США растет, сообщает &P Global Platts Analytics.

Вместе с тем есть и факторы, которые сдерживают падение цены на нефть. Это новости из Ирана и Венесуэлы, однако, как ожидается, падение поставок нефти из этих стран будет быстро компенсировано другими странами ОПЕК.