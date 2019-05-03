Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 мая 201913:03

85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

Global Look Press

В грузинском крае Кахети 85-летний пенсионер устроил стрельбу, жертвами которой стали его сын, невестка и двое соседей – женщина с сыном. Кроме того, была ранена супруга стрелка. Злоумышленник, угрожавший расправой и другим лицам, задержан полицией. Для этого пришлось привлечь спецназ, так как пожилой мужчина не соглашался покинуть дом.

ЧП произошло утром 3 мая в селе Кандаура Сагареджойского муниципалитета, уточняет агентство "Интерфакс".

Детали трагедии выясняются. В полиции пока не называют причин, побудивших пенсионера устроить бойню. Есть предположение, что конфликт мог вспыхнуть на бытовой почве.

Сейчас

12:03

В Карелии поезд "Ласточка" столкнулся с грузовиком

10:54

Cargo Dragon пока не летит к МКС

09:23

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром

09:06

Лавров и Помпео встретятся в Финляндии

04:03

3 мая будут закрыты станции Сокольнической ветки "Румянцево" и "Саларьево"

02:27

Поклонники SW скорбят: скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку

01:31

В Санкт-Петербурге тушат пожар по повышенному номеру сложности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поручил ОКР обеспечить участие всех олимпийцев России на Играх в Токио

Путин поручил ОКР обеспечить участие всех олимпийцев России на Играх в Токио

9 минут назад
Съемочная группа "России 24" участвовала в спасении улетевшей на воздушном шаре девочки

Съемочная группа "России 24" участвовала в спасении улетевшей на воздушном шаре девочки

59 минут назад
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

3 часа назад
США напомнили о санкциях за "Северный поток-2"

США напомнили о санкциях за "Северный поток-2"

6 минут назад
СМИ: русский кит-шпион отказывается покидать Норвегию

СМИ: русский кит-шпион отказывается покидать Норвегию

40 минут назад
Зеленскому напомнили, что объединяет РФ и Украину помимо границы

Зеленскому напомнили, что объединяет РФ и Украину помимо границы

2 часа назад
85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

58 минут назад
Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

Результаты "Евровидения-2019" в эфире объявит Иван Бессонов

01.05.2019 13:45
Очередные дети-маугли найдены в Санкт-Петербурге

Очередные дети-маугли найдены в Санкт-Петербурге

2 часа назад
В Индии из-за приближающегося циклона эвакуированы более миллиона человек

В Индии из-за приближающегося циклона эвакуированы более миллиона человек

6 часов назад
Из-за недосмотра пьяных родителей 3-летняя девочка выпала с балкона 6 этажа

Из-за недосмотра пьяных родителей 3-летняя девочка выпала с балкона 6 этажа

2 часа назад
Люк Скайуокер: Умер самый нежный из великанов

Люк Скайуокер: Умер самый нежный из великанов

3 часа назад
Венесуэла: оппозиция ждет военных США, Трамп с вторжением медлит

Венесуэла: оппозиция ждет военных США, Трамп с вторжением медлит

7 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Приют "Успеха", державший стариков в антисанитарии, исключат из реестра

Приют "Успеха", державший стариков в антисанитарии, исключат из реестра

36 минут назад
Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил силы НАТО в Европе

Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил силы НАТО в Европе

53 минуты назад
Грабители взорвали отделение банка, чтобы добраться до денег. Видео

Грабители взорвали отделение банка, чтобы добраться до денег. Видео

1 час назад
Сборная Украины по футболу избежала технического поражения

Сборная Украины по футболу избежала технического поражения

1 час назад
Врачи из Красноярска спасли пациента с сильнейшим переохлаждением

Врачи из Красноярска спасли пациента с сильнейшим переохлаждением

1 час назад
В Карелии пассажирская "Ласточка" столкнулась с грузовиком

В Карелии пассажирская "Ласточка" столкнулась с грузовиком

1 час назад
В начале дня доллар краткосрочно взлетел в цене, а затем вновь подешевел

В начале дня доллар краткосрочно взлетел в цене, а затем вновь подешевел

1 час назад
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

1 час назад
Семь сгоревших машин: возбуждено дело по факту массового поджога в Петербурге

Семь сгоревших машин: возбуждено дело по факту массового поджога в Петербурге

1 час назад
Запуск космического грузового корабля Cargo Dragon к МКС отложен

Запуск космического грузового корабля Cargo Dragon к МКС отложен

3 часа назад
Болельщики "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Болельщики "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

4 часа назад
В Сирии возрождается производство бытовой техники

В Сирии возрождается производство бытовой техники

5 часов назад
Германия и нелегальная миграция: в развитие Нигера продолжаются инвестиции

Германия и нелегальная миграция: в развитие Нигера продолжаются инвестиции

5 часов назад
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

5 часов назад
Число жертв в новозеландском теракте возросло

Число жертв в новозеландском теракте возросло

6 часов назад
На Украине придумали новый способ, как пополнить армейские ряды

На Украине придумали новый способ, как пополнить армейские ряды

6 часов назад
Ассанж и WikiLeaks: Британия дала США 65 дней на обоснование выдачи

Ассанж и WikiLeaks: Британия дала США 65 дней на обоснование выдачи

7 часов назад
В США бдительность учащихся спасла школу от взрыва

В США бдительность учащихся спасла школу от взрыва

8 часов назад
В Мехико в отеле найдена мертвой "Мисс Уругвай - 2006"

В Мехико в отеле найдена мертвой "Мисс Уругвай - 2006"

8 часов назад
Россия лидирует среди покупателей золота в 2019 году

Россия лидирует среди покупателей золота в 2019 году

9 часов назад
МИД Украины предложил свою акцию вместо "Бессмертного полка"

МИД Украины предложил свою акцию вместо "Бессмертного полка"

10 часов назад
IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

IFJ назвала "жестокой расправой" избиение российской журналистки в Париже

13 часов назад
Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

Правда или миф: как шотландец обходился без еды 382 дня

02.05.2019 12:56
В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы

29.04.2019 14:13
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

29.04.2019 09:58
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04