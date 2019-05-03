Семь сгоревших машин: возбуждено дело по факту массового поджога в Петербурге

После событий на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурге, разворачивавшихся в ночь на четверг, 2 мая, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службе региональной полиции.

Напомним, что неизвестные злоумышленники подожгли припаркованный во дворе жилого дома автомобиль Cadillac Escalade.

Через некоторое время с премиального внедорожника огонь перекинулся на стоявшие рядом транспортные средства.

В общей сложности пострадало семь машин: Cadillac, Lexus, Mitsubishi, Volkswagen, Opel и два BMW. Некоторые из них выгорели полностью.