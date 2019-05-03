Приют "Успеха", державший стариков в антисанитарии, исключат из реестра

Печально прославившийся приют для пожилых людей в Барнауле будет исключен из реестра поставщиков соцуслуг. Пенсионеры проживали в антисанитарных условиях в квартире жилого дома, напоминает ТАСС. Приют принадлежит общественной организации "Успех".

Ранее сообщалось, что в числе жильцов приюта, вынужденных ютиться в условиях антисанитарии, находится женщина – труженик тыла, ветеран Великой Отечественной войны.

В правительстве Алтайского края сообщили, что в приюте была проведена ведомственная проверка, результатом которой и стало решение об исключении "Успеха" из реестра. Документы будут подготовлены в первый рабочий день после майских каникул – 6 мая.

Женщине-ветерану предложено переехать в дом-интернат, для этого уже подготовлены необходимые документы.

Ситуация с постояльцами приюта контролируется Министерством соцзащиты Алтайского края. С каждым жильцом была проведена индивидуальная работа по дальнейшему устройству – в госучреждениях или у родственников, при этом учитывались пожелания самих людей.

Общественная организация "Успех" работает с 2012 года. В реестр поставщиков соцуслуг ее включили недавно – в феврале текущего года. На момент включения в реестр предоставление услуг в приюте для престарелых соответствовало законодательству.

Затем приют переехал на новый адрес, и 19 апреля, когда специалисты обследовали место проживания пожилых людей, был сделан вывод, что оно не соответствует требованиям.