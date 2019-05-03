Путин поручил ОКР обеспечить участие всех олимпийцев России на Играх в Токио

Президент страны Владимир Путин рекомендовал ОКР сделать все возможное для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а также попросил обеспечить участие всех членов национальной сборной на Олимпиаде-2020 в Токио.

При этом глава России поставил четкие сроки выполнения задачи – до 2 декабря 2019 года. Кроме того, глава России поручил дополнить паспорта ряда нацпроектов мероприятиями по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Все эти мероприятия будут способствовать созданию и развитию региональных центров подготовки спортивного резерва, а также развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста.

Также Путин дал поручение крымским властям начать проводить со следующего года ежегодный Крымский марафон, который будет приурочен ко Дню физкультурника.