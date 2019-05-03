3 мая 201914:45
На Индию обрушился циклон "Фани": есть первые жертвы
На восточное побережье Индии обрушился циклон "Фани". Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 175 километров в час. Власти эвакуировали более миллиона жителей штата в специальные убежища. Однако местные СМИ сообщают, что жертвами стихии уже стали как минимум 3 человек.
Циклон ломает деревья и срывает крыши с домов. В индийском штате Одиша закрыты порты, отменены авиарейсы, прервано железнодорожное сообщение. В городе Пури и других населенных пунктах большие территории уже затоплены водой, передает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, "Фани" может стать самым мощным циклоном за последние пять лет.
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