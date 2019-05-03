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Политическая нестабильность в Венесуэле 36 минут назад

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3 мая 201914:58

Бразилия остановила печать денег для Венесуэлы

Global Look Press

Бразилия приняла политическое решение и больше не станет печатать бумажные боливары для Венесуэлы. Такое решение встаёт в один ряд с прежними заявлениями нынешнего утраправого президента Бразилии Жаира Болсонару, который поддержал Дональда Трампа в его желании сместить Николаса Мадуро с должности президента боливарианской республики. 

Примечательно, что Болсонару рьяный сторонник расширения географии тех стран, которые бы заказывали в Бразилии печать бумажных денег для нужд своих центральных банков. Но в данном случае политика взяла верх над экономикой и здравым смыслом.

Не исключено, что идею не продлевать контракт с Каракасом, который закончился в марте этого года, властям в Рио-де-Жанейро подкинули партнёры из Вашингтона, чтобы ещё больше усилить давление на легитимное руководство Венесуэлы.

Отсутствие поступления новых купюр может осложнить ситуацию в венесуэльской экономике и в первую очередь стать препятствием для осуществления наличных рассчётов между простыми гражданами Венесуэлы.

Те же денежные знаки, которые сейчас находятся на руках у населения быстро выходят из обращения, так как инфляция быстро обесцениваает купюры практически любого номинала. Так, по оценкам Международного валютного фонда инфляция в Венесуэле в ближайшие два года прогнозируется на уровне 10 миллионов процентов, что фактически лишает смысла какие бы то ни было рассчёты в боливарах.

 

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