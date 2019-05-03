Гимнастов обязали наносить на форму символику национальных федераций

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение обязать спортсменов включать в дизайн формы элементы государственной атрибутики. Это стало известно после заседания организации, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба FIG, решение вступит в силу с января 2020 года. С этого момента на форме у гимнастов должны присутствовать название страны или цвета флага. Кроме того, форма спортсменов, выступающих на отдельных снарядах и в командном первенстве будет отличаться друг от друга для удобства зрителей.

Также на заседании исполкома Международной федерации гимнастики утвердили концепцию для защиты спортсменов от домогательств во время соревнований.