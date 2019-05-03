Кабмин отреагировал на новости о родстве Медведевой с Линниками

Руководители агрохолдинга "Мираторг" Виктор и Александр Линники не являются родственниками супруги премьера РФ Светланы Медведевой. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в ответ на различные публикации в СМИ, передает ТАСС.

Публикации с "разоблачениями" начали появляться после того, Национальная мясная ассоциация, в которую входит "Мираторг", предложила запретить частным лицам ввозить в Россию хамон и пармезан, а Виктор Линник назвал возмутившихся этим предложением балаболами, которые не думают о развитии своей страны. Журналисты сразу вспомнили, что девичья фамилия Светланы Медведевой – Линник, передает "Интерфакс".