В правительство Норвегии вернулся скандальный министр

Привычная к скандалам норвежский политик Сильви Листхауг заняла новое кресло в кабинете министров. Прошлую должность министра юстиции ей пришлось экстренно покидать по доброй воле, иначе ей грозило увольнение или даже парламентский вотум недоверия. Но, видимо, её политические убеждения для главы кабинета Эрны Сульберг важнее "экстравагантного поведения" и Листхауг вновь позвали в правительство.

Удивительно, что нынешний пост, который ей был предложен не только весьма ответственный, но и напрямую касается той сферы, в которой прошлые выходки Листхауг снискали ей славу скандального политика. Теперь она будет министром по делам старшего поколения и здравоохранения.

Сфера обеспечения медицинскими услугами напрямую связана с необходимостью предоставления лечения и экстренной помощи тем иностранцам, что прибывают в Норвегию в рамках квот по приёму беженцев, а значит новому министру придётся решать проблему конфликта интересов между коренным населением страны, всю жизнь вносящим очень существенный вклад в бюджетные накопления сферы здравоохранения, и теми, кто прибыл в страну в качестве беженца.

"Я просто не могла отказаться от этого предложения", — заявила Листхауг в интервью телекомпании NRK.

В прошлом году политик оказалась в центре скандала после своего резкого выступления в адрес оппозиционной Рабочей партии. Оппозиционеры выступали за то, чтобы не лишать без суда и следствия норвежского гражданства лиц, которых подозревают в террористической деятельности.

Нежелание Рабочей партии поддержать идею правительства Листхауг трактовала едва ли не как предательство и в своём аккаунте в facebook написала, что оппозиционеры "ставят права террористов выше национальной безопасности".

Возмущённые подписчики тогда указали политику на недопустимость ущемления прав человека только на том основании, что то или иное лицо оказалось под следствием, не зависимо от вменяемого правонарушения. Листхауг тогда критиковали все, включая её коллег по партии Прогресса.Премьер Сульберг даже вынуждена была приносить публичные извинения.

Дела беженцев давно не оставляют в покое Листхауг. Ещё три года назад в 2016 году, будучи министром по делам иммиграции, Она отличилась преформансом, на который также бурно отреагировала общественность.

Политик тогда нарядилась в гидрокостюм, чтобы нырнуть в Эгейское море. По её собственным словам, так она хотела лучше узнать, что чувствуют беженцы, которыс приходится иной раз добираться до берегов Европы вплавь. Пользователи тогда высмеяли Листхауг и посоветовали ей следующий раз оставить открытым на ночь окно в комнате, где она будет спать, чтобы лучше узнать чувства бездомных.