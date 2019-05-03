Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС

В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов сообщал, что снежная зима и затяжное таяние снега истощили растения, посеянные в прошлом году. А внезапно наступившие заморозки после теплой погоды привели к частичной гибели озимых.

На площади свыше 120 тысяч гектаров (из 500 тысяч гектаров) озимые погибли полностью. Пострадала половина площадей озимых культур. Прямой ущерб от гибели озимых составляет около 1,5 миллиарда рублей. Распоряжением главы Татарстана Рустама Минниханова Минсельхозу республики и главам территорий поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. На полях, где озимые уже не спасти, проведут сев яровых культур.

От капризов погоды страдают посевы в соседних Башкортостане и Чувашии. Ущерб от гибели озимых в Башкирии уже оценили в 6 млрд рублей. В ряде районов введен режим ЧС. В Чувашии подсчет убытков еще идет, известно, что озимые погибли на 60% посевных площадей.