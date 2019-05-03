Самолет разгерметизировался, пилоту стало плохо: инцидент с бортом DV834

Самолет казахстанской авиакомпании Scat, который запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона и плохим самочувствием второго пилота, благополучно сел в Нур-Султане. Лайнер выполнял рейс Минеральные воды — Нур-Султан.

На борту DV834 находились 42 пассажира и 5 членов экипажа. Их ждали машины скорой помощи и экстренные службы.

На вылет задержался один рейс, но аэропорт уже работает в штатном режиме, передает РИА Новости.