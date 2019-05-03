В Челябинской области сгорел фургон с гробами

В пятницу, 3 мая, неподалеку от деревни Долгодеревенское в Челябинской области загорелась "Газель", перевозившая гробы, сообщает порта 74.ru. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность проводки в моторном отсеке.

Пожарные справились с огнем, однако машина и груз сгорели практически полностью.