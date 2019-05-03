"Енисей" обыграл "Анжи" в битве аутсайдеров РПЛ

Матчем в Красноярске между местным "Енисеем" и махачкалинским "Анжи" стартовала программа 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча двух аутсайдеров завершилась волевой победой команды Дмитрия Аленичева со счетом 3:1.

Махачкалинские футболисты вышли вперед на 35-й минуте первого тайма. Точный удар удался нападающему "Анжи" Павлу Долгову. После перерыва вышедший на замену форвард "Енисея" Александр Соболев в течение трех минут оформил дубль. Точку в матче поставил нигерийский полузащитник красноярцев Фегор Огуде. Отметим, что у гостей во втором тайме за вторую желтую карточку был удален Роланд Гиголаев.

"Енисей" с 19 очками остался на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. "Анжи" располагается на 15-м месте, набрав 20 очков после 27 игр.