Из-за пожара на Сахалине десятки человек остались без жилья

На Сахалине в селе Красногорск сгорели шесть жилых домов, в результате без жилья остались около 30 человек. Часть из них доставлены в пункт временного размещения, другие отправились к родственникам, передает телеканал "Россия 24".

Сигнал о возгорании двух жилых домов поступил пожарным днем 3 мая. Позднее огонь перекинулся на другие строения. В настоящее время пожар ликвидирован. Продолжается проливка конструкций и разбор завалов. В тушении огня были задействованы 55 человек , 15 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Пострадавших в результате ЧП нет. О причинах возгорания не сообщается.