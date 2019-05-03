Посольство России в США передало ноту протеста на приговор Бутиной

Российские дипломаты отметили в документе неправомерность решения суда по россиянке Марии Бутиной. Также идёт речь о несправедливости в части обвинения и о суровости вынесенного приговора.

Российские дипломаты отметили, что направили соответствующую ноту протеста официальным властям США в которой потребовали — "обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека".

О своих шагах, предпринятых после посещения дипломатами Бутиной в тюрьме, они написали на официальной странице посольства в Facebook.

Также дипломаты отметили, что Бутина "стойко и с достоинством" переносит всю тяжесть своего нынешнего положения, не взирая на тот приговор, который в отношении её был вынесен 26 апреля этого года.

Ранее Мария Бутина во избежание более сурового наказания пошла на, так называемую, сделку со следствием, формально признав себя виновной в сговоре с целью работы на "иностранное государство".

Такое признание позволило адвокатам просить суд о смягчении приговора и даже рассчитывать на скорейшее освобождение. Однако, суд оставил Бутину за решёткой ещё на 9 месяцев, приговорив её к полутора годам тюрьмы? Половину срока она уже провела за решёткой в ожидании приговора.