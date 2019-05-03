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3 мая 201917:05

Российские паспорта для жителей ДНР: в неделю будут оформлять до четырех тысяч

Global Look Press

От очередей на получение российских паспортов в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках удастся избавиться только после запланированного открытия десятка отделений по приёму документов от населения.

Когда на территории ДНР заработают все 33 подразделения, удастся выйти на график, согласно которому еженедельно будет  обрабатываться около 4 тысяч заявлений от жителей, заявил начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека

Пока в тестовом режиме работает только одно отделение. Остальные начнут принимать документы с 7 мая. Приём заявления от одного человека, как ожидается не будет продолжительнее, чем 10-15 минут.

Правом подать документы на получение российского паспорта обладают жители ДНР и ЛНР, проживавшие на территориях республик в 2014 году и имеющие паспорта граждан ДНР и ЛНР. На сегодняшний день такой документ имеют почти 300 тысяч жителей ДНР, пояснил Краснощека.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России подписал 24 апреля. В нём особо указывалось на гуманитарный характер предпринимаемых шагов и ситуацию, сложившуюся с нарушением гражданских прав в Донбассе.

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